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В роботі Google стався збій

Новини » Телеком & IT    10.01.2019 - 03:08
В роботі Google стався збій
Фото: Google (Pixabey)

В роботі пошуковика спостерігаються проблеми

У роботі пошукової системи Google стався збій і триває в кількох країнах світу з другої половини дня середи, 9 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector.

За даними ресурсу, проблеми в роботі Google спостерігаються з 18:37 за часом Східного узбережжя Сполучених Штатів.

Найбільше скаржаться на збої користувачі имено з США. З проблемами зіткнулися в Бразилії, Перу, Великобританії, Іспанії, Росії, Туреччини, Індії, Японії та Австралії.

За даними сервісу, 67% користувачів відзначили проблеми при спробі увійти на зареєстровані акаунти. Ще у 32% користувачів зафіксовані проблеми безпосередньо з пошуком.

В роботі Google стався збій

Нагадаємо, у США суд штату Вашингтон зобов'язав компанії Google і Facebook виплатити 455 тис. доларів для врегулювання претензій влади у справі про політичну рекламу.

 

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