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Google представил рейтинг запросов украинских пользователей в 2018 году

Новости » Телеком & IT    11.12.2018 - 17:48
Google представил рейтинг запросов украинских пользователей в 2018 году
Иллюстративное фото (Pixabey)

Самым популярным запросом стал "ЧМ 2018" - чемпионат мира по футболу

Google представил рейтинг самых популярных поисковых запросов украинских пользователей в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ITC.ua.

Как сообщается, по результатам анализа поисковых запросов, аналитики установили, что чаще всего искали украинцы в Google в 2018 году. Так, самым популярным запросом стал "ЧМ 2018" - чемпионат мира по футболу, на втором месте третий сезон сериала "Мажор", на третьем - Евровидение-2018.  Кроме того, в десятку самых популярных запросов вошли: "Школа" 2 сезон, "Полицейский с Рублевки" 3 сезон, Кемерово, фильмы 2018, Марина Поплавская, Холостяк 8 и Олимпиада 2018.

В частности, в категории "Фильмы" украинцы чаще всего искали "Веном", из сериалов украинцы больше всего искали новый сезон сериала "Мажор".

Кроме того, украинцы чаще всего искали в Google что такое биткоин. Также украинцев интересовало определение томоса. 

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания Google предлагает Украине присоединиться к программе по оцифровке печатного наследия

Кроме того, сообщалось, что в рамках борьбы с фейковыми новостями Google ужесточает требования к политической рекламе в Европейском союзе (ЕС). 

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