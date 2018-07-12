В роботі Facebook стався збій

Новини Телеком & IT 12.07.2018 - 18:20
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

В основному проблеми торкнулися європейські країни

У роботі соціальної мережі Facebook стався збій. Про це повідомляє сервіс Downdetector.

За даними Downdetector, в основному проблеми торкнулися європейські країни.

Повідомляється, що близько 17:00 кількість звернень склала 526.

Так, найбільше скарг надійшло з Великобританії і Нідерландів. Проблеми торкнулися Австрію, Італію, Іспанію, США, Канаду, Мексику, Чилі, Аргентину та деякі інші країни. Збій у роботі соціальної мережі стався також у користувачів з України.

Зазначено, що 44% проблем пов'язані з неможливістю відкрити Facebook, 32% користувачів зіткнулися з труднощами при спробі авторизуватися, а ще 23% - з проблемами з додатком.

В роботі Facebook стався збій

Нагадаємо, користувачі Telegram по всьому світу вночі, 1 липня, зіткнулися з перебоями в роботі месенджера.

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