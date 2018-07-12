В работе Facebook произошел сбой

В основном проблемы затронули европейские страны

В работе социальной сети Facebook произошел сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector.

По данным Downdetector, в основном проблемы затронули европейские страны.

Сообщается, что около 17:00 число обращений составило 526.

Так, больше всего жалоб поступило из Великобритании и Нидерландов. Проблемы затронули Австрию, Италию, Испанию, США, Канаду, Мексику, Чили, Аргентину и некоторые другие страны. Сбой в работе социальной сети произошел также у пользователей из Украины.

Указано, что 44% проблем связаны с невозможностью открыть Facebook, 32% пользователей столкнулись со сложностями при попытке авторизоваться, а еще 23% - с проблемами с приложением.

Напомним, пользователи Telegram по всему миру ночью, 1 июля, столкнулись с перебоями в работе мессенджера.