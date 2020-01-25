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В роботі Facebook стався глобальний збій

Новини » Телеком & IT     25.01.2020 - 18:31
В роботі Facebook стався глобальний збій
Ілюстративне фото (ybercrime.gov.ua)

Більшість проблем пов'язано з некоректною роботою стрічки новин

У роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій. Про це свідчать дані порталу Downdetector, відстежує роботу інтернет-ресурсів.

Про неполадки повідомляють користувачі з США, Німеччини, Польщі, Великобританії, Нідерландів, Італії, Болгарії, Україні та інших країн.

Більшість проблем, згідно з даними ресурсу, пов'язана з некоректною роботою стрічки новин (64%). За останній час на портал надійшло понад двох тисяч повідомлень про можливі збої в роботі соціальної мережі.

Нагадаємо, 25 листопада в роботі соціальної мережі Facebook виявлений збій у кількох країнах. На неполадки в роботі Facebook скаржаться жителі Великобританії, Нідерландів, США, Іспанії, Польщі, Італії та Кіпру. У більшої частини користувачів (близько 61%) поскаржилися на проблеми користувачів виникають проблеми з новинною стрічкою, ще 24% не можуть увійти в свій аккаунт, у 13% користувачів соцмережа взагалі не функціонує.

Ще раніше повідомлялося, що 12 листопада сервіс Downdetector зафіксував масштабний збій у роботі соцмереж Facebook і Instagram по всьому світу. На проблеми в роботі соцмереж скаржилися користувачі з США, Бразилії, Нідерландів, Перу, Румунії, Ізраїлю та Британії, Угорщини і Туреччини. Найчастіше проблеми виникали з завантаженням стрічки новин.

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