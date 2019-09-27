У роботі Facebook стався глобальний збій

У п'ятницю, 27 вересня, у роботі соціальної мережі Facebook спостерігається масштабний збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти збоїв від Downdetector.

Виходячи з даних, що соціальна мережа не працює в Київській області, а також частково у Харківській та Вінницькій області.

Також Facebook недоступний практично на всій території Польщі, місцями Білорусі і країнах Прибалтики. Масштабні збої в роботі соцмережі спостерігаються на кордоні Румунії і Болгарії, Угорщині, Словаччині, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Португалії.

Найбільші проблеми з доступом до Facebook відчувають країни Бенілюкс (Бельгія, Нідерланди, Люксембург), а також північ Франції і практично вся Великобританія.

На інших континентах таких масштабних збоїв в роботі соцмережі не спостерігається.

Карти збоїв в роботі Facebook (Downdetector)

Нагадаємо, Facebook услід за Instagram, почав приховувати кількість лайків в постах користувачів в Австралії. Нововведення є спробою зменшити соціальне тиск серед користувачів.

Також повідомлялося, Facebook і Instagram видалили два мільйони ботів в 2019 році в Україні. З-за цього чисельність аудиторії цих соцмереж скоротилася в лютому, але до вересня вийшла на колишній рівень.