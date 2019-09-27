Facebook почав приховувати лайки користувачів

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Нововведення є спробою зменшити соціальний тиск серед користувачів

Соціальна мережа Facebook слідом за Instagram, почала приховувати кількість лайків в постах користувачів в Австралії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як зазначається, з 27 вересня австралійські користувачі більше не зможуть бачити кількість лайків - або реакцій - на пості іншої людини в Facebook. Раніше такі зміни були випробувані в Instagram в декількох країнах.

Facebook сказав, що приховування лайків є спробою зменшити соціальний тиск серед користувачів. За словами представників компанії, люди як і раніше зможуть бачити кількість лайків на своїх постах.

"Мова йде про те, щоб виключити це число з рівняння, щоб люди могли зосередитися на якості своїх взаємодій і якості контенту, а не на кількості симпатій або реакцій", - заявила прес-секретар Facebook Міа Гарлік.

У компанії відзначили, що консультувалися з цього приводу з експертами в області психічного здоров'я і групами проти знущань. Вони схвалили цю ініціативу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Facebook і Instagram в Україні видалили два мільйони ботів в 2019 році. З-за цього чисельність аудиторії цих соцмереж скоротилася в лютому, але до вересня вийшла на колишній рівень.

Нагадаємо, Мін'юст США почне розслідування проти Facebook у зв'язку з передбачуваними порушеннями антимонопольного законодавства.