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В роботі Facebook стався масштабний збій

Новини » Суспільство    23.09.2019 - 16:57
В роботі Facebook стався масштабний збій
Фото: Facebook (facebook.com)

Соцмережа недоступна для деяких користувачів по всьому світу

В Україні, 23 вересня, не працює соціальна мережа Facebook. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти збоїв від Downdetector.

Судячи з даних, неполадки в роботі Facebook спостерігаються по Києву, Дніпру, Харкову та Білій Церкві, а також в інших країнах - Німеччині, Польщі, Франції, Угорщині.

Повідомляється, що проблеми з доступом до сайтів у користувачів комп'ютерів, у мобільних додатках Facebook працює у звичайному режимі.

В роботі Facebook стався масштабний збій

Карти збоїв в роботі Facebook (Downdetector)

Нагадаємо, Facebook анонсував незалежний орган, що буде вивчати скарги на неправомірне видалення контенту. Повідомляється, що кожну скаргу буде розглядати група з 5 експертів. Їх рішення буде обов'язковим для виконання і має набути чинності як можна швидше.

Також РБК-Україна повідомляло, що Facebook планує найняти команду редакторів для роботи над своїм новим розділом новин, який буде називатися News Tab.

Згідно з планами компанії, журналісти будуть курирувати News Tab, новий розділ всередині мобільного додатка компанії, який буде подавати найновіші та найактуальніші новини для читачів. В Facebook заявили, що планують найняти досвідчених журналістів з різних видань і розмістять оголошення про вакансії на своїй дошці оголошень.

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