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Facebook і Instagram в Україні видалили два мільйони ботів у 2019 році

Новини » Суспільство    23.09.2019 - 18:08
Facebook і Instagram в Україні видалили два мільйони ботів у 2019 році
Ілюстративне фото (getty images)

Чисельність аудиторії цих соцмереж скоротилася в лютому

В 2019 році соціальні мережі Facebook і Instagram видалили по мільйону фейкових акаунтів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження агентства MMR.

Зазначається, що після того, як кількість користувачів обох платформ досягло піку в лютому 2019 року, адміністрація Facebook, якій належить Instagram, почала масово видаляти фейкові акаунти. Тоді кількість користувачів українського Facebook скоротилася з 13 до 12 млн користувачів, а Instagram - з 11 до 10 млн. За станом на вересень, чисельність аудиторії відновилася.

Facebook і Instagram в Україні видалили два мільйони ботів у 2019 році

Також зазначається, що за останні 12 місяців український Instagram зростав більш швидкими темпами, ніж Facebook, тому в короткостроковій перспективі може стати соціальною мережею №1 в Україні. Тим не менш, охоплення аудиторії Instagram все ще поступається Facebook у всіх областях України, крім Харківської.

"Загалом соцмережею Facebook в Україні користується 31% населення, а Instagram - 26%. Instagram також є найпопулярнішою соцмережею серед молоді у віці до 29 років", - йдеться в дослідженні.

Facebook і Instagram в Україні видалили два мільйони ботів у 2019 році

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в роботі Facebook спостерігається масштабний збій. Неполадки в роботі соцмережі спостерігаються по Києву, Дніпру, Харкову та Білій Церкві, а також в інших країнах - Німеччині, Польщі, Франції, Угорщині.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Facebook призупинила роботу десятків тисяч додатків від майже 400 розробників в рамках розслідування витоку даних. Також у Facebook виявили, що деякі програми заражають телефони користувачів шкідливим програмним забезпеченням.

В роботі Facebook стався масштабний збій Facebook призупинив роботу декількох тисяч додатків
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