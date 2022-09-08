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Працюють гелікоптери. Військові показали українську авіацію на фронті (відео)

Фото: ЗСУ показали роботу вертольотів на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові активно використовують на фронті вертольоти. Захисники показали роботу авіації та пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

Раніше речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що українські військові контролюють небо, тому російська авіація не залітає в зону дії ППО більше трьох місяців.

Також, за його словами, Росія поки не стягує до українських кордонів авіацію, але поповнює запаси. На кінець серпня російські війська мали близько 400 літаків та до 360 вертольотів.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже 239 російських літаків та 210 гелікоптерів.

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