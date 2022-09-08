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Работают вертолеты. Военные показали украинскую авиацию на фронте (видео)

Фото: ВСУ показали работу вертолетов на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные активно используют на фронте вертолеты. Защитники показали работу авиации и пилотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские военные контролируют небо, поэтому российская авиация не залетает в зону действия ПВО более трех месяцев.

Также, по его словам, Россия пока не стягивает к украинским границам авиацию, но пополняет запасы. На конец августа российские войска имели около 400 самолетов и до 360 вертолетов.

Напомним, с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили уже 239 российских самолетов и 210 вертолетов.

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