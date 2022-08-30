Росіяни не залітають в зону ППО України вже більше трьох місяців, - повітряні сили

Російська військова авіація не залітає в зону ураження систем ППО України більше трьох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону .

Він підкреслив, що в перші тижні війни окупанти недооцінили бойовий дух українців і почали "отримувати за це", в тому числі і в повітрі.

"Саме тоді вони змінили тактику. Вже більше трьох місяців не залітають в зону ураження нашої протиповітряної оборони", - заявив Гнат.