Авіація окупантів. Скільки техніки біля кордону України і який запас

Росія має в запасі декілька тисяч одиниць авіаційної техніки. Біля українського кордону РФ тримає по декілька сотень літаків та вертольотів, але поки не збільшує їх запас.

400 літаків і 360 гелікоптерів

Ігнат зазначив, що Росія не стягує до кордонів авіацію, а лише проводить ротацію, щоб заповнити втрати, які завдаються українські захисники. Біля кордону ворог тримає 400 літаків та до 360 вертольотів.

"Не стягує, вони були ще до вторгнення. Така кількість військової техніки. Було 450 літаків і 250 гелікоптерів. Попри те, що уже знищено понад 200 літаків і понад 200 гелікоптерів, Росія просто поповнює ті запаси авіації, які були знищені, і таким чином дещо збільшила саме вертолітні підрозділи, які знаходяться довкола українських кордонів і наразі збільшилися до 360. Це 155 ударних вертольотів, решта військово-транспортні", - заявив Ігнат.

Скільки ще у Росії авіації?

За його словами, Росія після розвалу СРСР отримала до 4 тисяч одиниць різної авіаційної техніки, а Україна понад тисячу. Проте важливо, що окупанти використовують модернізовані літаки в Україні.

"Ті ж самі літаки Су-30 СМ винищувачі, які використовує окупант, це фактично модернізований літак Су-27, та інші літаки, такі як Су-34. Саме ця техніка новітня була використана в перші дні повномасштабного вторгнення, і саме цю техніку нищили наша протиповітряна оборона та військові пілоти", - пояснив речник.

Чи санкції зупинили виробництво сучасних літаків у РФ?

Ігнат також оцінив вплив санкцій на виробництво авіаційної техніки в Росії. За його словами, РФ поступово втрачає доступ до мікросхем, плат та чіпів, якими обладнані не тільки літаки, але й безпілотники, крилаті та балістичні ракети.



"Росія поетапно позбавляється цих всіх технологій. Єдине, що треба світу і нам жорстко контролювати - це виконання тих санкцій, які вже прийнято до держави-терориста. Тому що Росія не буде зупинятися ні перед чим, вона завжди крала технології і винаходи та буде робити це надалі через треті країни або шляхом контрабанди", - додав він.