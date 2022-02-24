Як працюють магазини в Україні: найбільші мережі оприлюднили інформацію

Найбільші українські мережі супермаркетів продовжують працювати після нападу Росії на Україну. У магазинах спостерігаються великі черги, і деякі сьогодні вирішили закритися раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви мереж та їхніх власників.

Зокрема, співвласник мережі АТБ Валерій Бондар повідомив, що мережа працює в максимально посиленому та мобілізованому режимі.

"Магазини торговельної мережі "АТБ" забезпечені товарами всіх категорій у повному обсязі. Компанія має достатню кількість товарних залишків для забезпечення споживчого попиту у разі його збільшення. Логістична та транспортна інфраструктура компанії знаходиться під особовим контролем", - написав він.

У мережі NOVUS повідомили, що продовжують працювати і роблять все можливе, щоб забезпечувати продуктам. Водночас сьогодні магазини закриються о 21 годині замість звичайних 23 годин.

У мережі "Сільпо" роблять все, щоб сьогодні максимум супермаркетів працював у звичайному режимі. "Ми працюємо над тим, щоб постачати товари з наших розподільчих центрів. Ми на зв’язку з виробниками, щоб забезпечити постійні поставки продукції. А також на зв’язку з ТРЦ, щоб навіть при закритті торгового центру, ми відкрили "Сільпо", - йдеться в повідомленні.

Мережа Епіцентр продовжує роботу. "Ми робимо все від себе залежне задля забезпечення безпеки відвідувачів та персоналу", - сказали в компанії.

Співвласник Rozetka Владислав Чечоткін заявив, що інтернет-магазин працює та робить все, щоб продовжувати роботу. "На сьогодні ми не все і скрізь зможемо доставити, але боротимемося за це", написав він.