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Усі розрахунки за картками здійснюються без обмежень, - НБУ

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 12:27
Усі розрахунки за картками здійснюються без обмежень, - НБУ Фото: розрахунки картками в Україні здійснюються без обмежень  (kyivcity.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України не вводив обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема на розрахунки через POS-термінали у точках торговельних мереж. Усі безготівкові розрахунки можна здійснювати без обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, "найбезпечнішим і надійним способом оплати у поточних умовах є безготівкові розрахунки".

"Система електронних платежів (СЕП) Національного банку працює у звичайному режимі. Банки України підключені до СЕП та здійснюють платежі клієнтів у штатному режимі та без перебоїв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що банківська система в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі. Разом з тим, НБУ прийняв постанову щодо обмежень щодо зняття готівки в сумі 100 000 гривень. Робота валютного ринку зупинена, крім продажу валюти клієнтам.

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