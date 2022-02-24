Продукти в магазинах. У Зеленського відповіли, наскільки вистачить запасів

В Офісі президента розповіли, наскільки вистачить запасів продуктів на складах мережевих магазинів на тлі масованого попиту. Там заявляють, що їх вистачить на 15-20 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОП Михайла Подоляка під час брифінгу.

"На сьогодні перевірені запаси на 15-20 днів в складських приміщеннях мереж магазинів. Наприклад, в "АТБ", можна констатувати це. Тобто, безумовно, якщо буде такий спекулятивний попит такий як на АЗС, то трішки менше за кількістю днів в нас буде продуктів харчування. Але це все буде вирішуватися в оперативному режимі", - розповів він.

Зазначимо, внаслідок нападу Росії на України по всій країні спостерігається ажіотаж: утворюються великі черги до аптек, банкоматів, АЗС і, в тому числі магазинів.