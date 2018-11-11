У КМДА просять водіїв зважати на ймовірні затори через ремонт мостів

Фото: міст Патона (УНІАН)

На мостах Києва проводяться ремонтні роботи

Через ремонтні роботи на мостах Києва рух транспорту може бути ускладнено, водіїв просять передбачати більше часу на дорогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, заступник голови КМДА Дмитро Давтян закликає водіїв, за можливості, вибирати альтернативні маршрути руху або зважати на ймовірні затори.

"Багато мостів і доріг ремонтують. Об’єкти не перекриті повністю, рух ними збережений, але повільний. Тож прошу автовласників враховувати це, плануючи свій день та маршрути", - сказав він.

Наразі у Києві триває ремонт деформаційних швів на Південному мосту, який планують закінчити до кінця грудня; триває капремонт на мості Метро через Русанівську протоку, завершення робіт заплановане у наступному році; ремонт тротуарів триває на Північному мосту, його планують закінчити до кінця листопада; на мосту Патона проводяться протиаварійні роботи, більша частина запланованого до виконання буде готова у наступному році.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві із 9 листопада на мосту Патона частково обмежено рух транспорту у першій смузі.

Також повідомлялося, що в Україні можуть обмежити проектування і будівництво лівих поворотів на ділянках доріг з інтенсивним рухом.