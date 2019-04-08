Робота над помилками: як Петро Порошенко готується до другого туру президентських виборів

У команді Петра Порошенка аналізують прогалини їх виборчої кампанії за підсумком першого туру виборів і готуються дати бій Володимиру Зеленському вже 21 квітня. Штабісти Порошенка не вважають провалом друге місце за підсумками голосування 31 березня. Але явно у команді президента очікували менший розрив від лідера перегонів, враховуючи, що перед виборами влада підвищила пенсії, почала роздавати готівкою субсидії і пообіцяла збільшити виплати багатодітним сім'ям.

"З огляду на те, що у вересні минулого року ми були шостими, а зараз вийшли у другий тур другими, результат ніяк не можна назвати поганим. При тому, що у нас – у влади, яку постійно критикують, не було підтримки з боку центральних телеканалів, це чудовий результат", – говорить один з близьких соратників Порошенко. Втім, варто відзначити, що президент регулярно давав інтерв'ю групами центральних телеканалів, а перед виборами часто з'являвся в ефірі ICTV Віктора Пінчука та ТРК "Україна" Ріната Ахметова.

У штабі, за словами співрозмовника, хотіли бачити суперником у другому турі саме Зеленського, а не Юлію Тимошенко. І нібито саме тому перед першим туром у Порошенка майже не атакували Зеленського. "На першому етапі ми концентрували свій електорат. Тепер ми працюємо по Зеленському. Тимошенко ми перемогли, проводячи класичну кампанію. Але Зеленський – це не класична кампанія. Він зробив нестандартну кампанію, і згодом люди вийшли показувати дулю владі", – міркує співрозмовник.

Для перемоги у другому турі команді чинного президента необхідно не тільки надолужити подвійний відрив Зеленського, але і забезпечити собі перевагу. Інше питання, що без перегляду стратегії кампанії і роботи над помилками це навряд чи можливо. Та й до того ж часу на ривок у Порошенка залишилося вкрай мало.

Але відставання майже у два рази у штабі Порошенка не вважають безнадійним. Один з їхніх аргументів зводиться до того, що вибори 21 квітня не будуть продовженням першого туру. "По суті, це нові вибори, у другому турі буде зовсім інша психологія вибору", – вважають штабісти Порошенка.

Коригування з однією спробою

Низька явка на Західній Україні, де зосереджено електоральне ядро Порошенка, помітно вдарила по його результатами у першому турі, констатують у команді чинного глави держави. Мляве голосування у західних областях у штабі Порошенка пояснюють тим, що багато українців, які проживають у цьому регіоні, перебувають на роботі у сусідніх країнах.

"Ми їм безвіз, а вони нам – "не доїхали", – іронізує один з членів президентської команди. Співрозмовник запевняє, що у штабі зараз активно працюють над підвищенням явки у західних областях до другого туру. "Збільшення явки на Заході може забезпечити додатковий мільйон голосів", – впевнені у команді нинішнього президента.

Завдання для команди Порошенка полягає не стільки у тому, щоб привести виборців західних областей на вибори, а скільки в тому, щоб у буквальному сенсі – привезти: допомогти їм з транспортом і логістикою, посприяти тому, щоб на кордонах не було черг. До того ж 21 квітня католики відзначають Великдень, а православні християни і греко-католики – Вербну неділю, тому багато жителів Західних областей до свят будуть повертатися додому. На це, мабуть, і розраховують у команді Порошенко, очікуючи більш високу явку.

Своїм промахом у штабі Порошенка називають результати голосування військових. За сумою голосів на 79 спецділянках для військових у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі Порошенко випередив Зеленського лише на 400 голосів. "Упустили армію, зараз ми над цим працюємо. Адже з армією ніхто не працював. А командири повинні спілкуватися з солдатами, роз'яснювати їм те, що зроблено і що буде зроблено", – розповідає одне з джерел у близькому оточенні Порошенка.

Не на користь Порошенка завершилося голосування у в'язницях і слідчих ізоляторах. Тут виборці підтримали Тимошенко і Зеленського. Тоді, як правило, у місцях не настільки віддалених часто перемагали представники влади. Говорячи про такий результат, у штабі Порошенка, не вдаючись у деталі, невдоволено вказують на підконтрольну Мін'юсту пенітенціарну службу та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Главу МВС на Банковій і раніше звинувачували у підтримці Тимошенко.

Крім того, до слабких сторін своєї кампанії кілька співрозмовників у президентській команді відносять роботу штабів у регіонах, зокрема у Харківській та Одеській областях. "Деякі губернатори і зовсім працювали проти нас", – запевняє один з близьких соратників Порошенко, додавши, що окремі губернатори, хоч і старалися, але явно не впоралися зі штабною роботою.

Минулого тижня співрозмовник РБК-Україна у штабі Порошенко розповів, що президентська команда збирається провести перед другим туром "кадрову чистку", особливо серед чиновників, які загрузли у скандалах. Серед можливих кандидатів "на виліт" звучало прізвище губернатора Херсонської області Андрія Гордєєва. На його відстороненні від посади та притягнення до відповідальності вже кілька місяців наполягають активісти і родичі Катерини Гандзюк. Минулої суботи Гордєєв написав заяву про звільнення за власним бажанням. Але ним одним на цей раз відставки не обмежаться, запевнив видання один із штабістів Порошенка.

Результатом висновків, зроблених у центральному штабі на Банковій, стало рішення про звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської ОДА. Офіційно про це може стати відомо у середу після засідання уряду, який має затвердити кадрове рішення Порошенка. За інформацією РБК-Україна, це не єдиний керівник області, який може втратити крісло через незадовільні результати першого туру для президентської команди.

Змінюйся або здавайся

На вихідних президент провів зустріч з представниками громадських організацій. Головною темою їх розмови були плани і пропозиції по перезавантаженню антикорупційних та правоохоронних органів. Через кілька годин після цієї зустрічі у телеграм-каналі Володимира Зеленського опублікували покроковий план кандидата, як він має намір боротися з корупцією. До речі, минулого тижня Петро Порошенко також завів телеграм-канал, явно намагаючись бути ближче до молоді – рушійної сили рейтингу Зеленського.

Підготовка до другого туру не обмежилася обміном думками кандидатів та їх штабістів в соціальних мережах і месенджерах. Минулого тижня Зеленський і Порошенко записали кілька відеозвернень один до одного, з'ясовуючи, де і на яких умовах між ними повинні пройти дебати. У штабі Порошенка здивувалися, коли президент прийняв виклик Зеленського про проведення дебатів на стадіоні "Олімпійський" з попереднім проходженням аналізів на алкоголізм і наркоманію.

Але реакція громадськості на історію з дебатами помітно підбадьорила членів президентської команди. Відповідь Зеленського на згоду Порошенка з приводу дебатів на "Олімпійському" там вважають "слабкою", відзначаючи, що зараз Зеленський "почав робити помилки".

"Для нас було б гірше, якщо б він закрився в коконі і не робив нічого. Тоді б ми точно не перемогли, щоб ми не робили. А він, навпаки, пішов в атаку. У них в команді зараз драйв. Вони вирішили, що у них вже 30% є і просто помножили їх на два. А тому вони вирішили, немов у боксі, піти добивати", – говорить джерело в близькому оточенні Порошенка.

Цікаво, що Порошенко змінив публічну риторику на адресу Зеленського, ставши звертатися до нього "Володимир Олександрович", чого не скажеш про соратників чинного президента і спікерів, які його підтримують.

Дебати необхідні для президентської команди з технологічної сторони. У ході дебатів із Зеленським чинний президент зможе отримати перевагу над своїм суперником, переконані у команді Порошенка. З одного боку, це стане для Зеленського виходом в некомфортне для нього середовище серйозних політичних тем, а, з іншого – Порошенко зможе постати перед глядачами набагато більш компетентним претендентом на президентське крісло.

У штабі Порошенка допускають, що зараз команда Зеленського спробує уникнути публічних дебатів, але при цьому розраховують, що дебати все ж відбудуться. "Ми дійдемо до того, що через тиждень по всій країні будуть прапорці "Вова, йди на дебати". Ми доведемо цю історію до абсурду. Йому не залишиться іншого виходу", – розповідає один із членів президентського штабу.

Їх позиція – дебати потрібно провести у кілька раундів. За словами спікера передвиборного штабу Порошенка Олега Медведєва, публічна дискусія між кандидатами має пройти, перш за все, за темами, які належать до конституційних повноважень президента.

"По-перше, цього (проведення дебатів, - ред.) вимагає закон, як мінімум повинні відбутися одні дебати 19 числа, в останню п'ятницю перед другим туром. По-друге, ми чітко бачимо, що цього хочуть виборці. І наші виборці, і виборці Зеленського до яких Порошенко ставиться з належною повагою і, очевидно, ті, хто ще не визначився зі своїм вибором у другому турі", – заявив Медведєв на брифінгу у п'ятницю.

Боротьба за перетоки

Той, кому відійдуть голоси виборців і як розподілиться резерв голосів кандидатів, які не вийшли у другий тур, може стати вирішальним на виборах 21 квітня. Як раніше повідомляло РБК-Україна, у президентській команді розраховують, що голоси виборців Анатолія Гриценка та Ігоря Смешка можуть з явною перевагою перейти на користь Порошенка. Ще приблизно 50 на 50 серед тих, хто прийде на вибори, можуть розподілитися голоси електорату Тимошенко. Принаймні, на це розраховують в оточенні чинного президента.

Але політолог Володимир Фесенко вважає, що для Порошенка ситуація з перетіканням голосів від інших кандидатів критична, і що тут більше виграє Зеленський. "Частина виборців не хоче голосувати за обох кандидатів, і тому не піде на вибори. Але оскільки основна частина рейтингових кандидатів, які не пройшли у другий тур, були опозиційно налаштовані, то і їх виборці опозиційно налаштовані. Основна маса прихильників Тимошенко, Гриценка, Ляшка, Бойка і Вілкула будуть голосувати за Зеленського", – упевнений Фесенко. Перетоки на користь Порошенка будуть лише частковими – з боку електорату Гриценка, Смешка і, швидше за все, з боку Кошулинського, вважає політолог.

"Якщо брати дані групи "Рейтинг" про перетоки на другий тур, які були до першого туру, то перевага на користь Зеленського – 39% проти 18%. Якщо підрахувати серед тих, хто буде брати участь у виборах і визначився, то виходить, що голоси розподіляються 68% проти 32% на користь Зеленського", – уточнив Фесенко.

Головне завдання Порошенка і його команди – мінімізація перетікання голосів до Зеленському, додав політолог. "Швидше за все, вони це будуть робити і вже роблять шляхом максимальної кампанії негативу проти Зеленського. Щоб переконати, що Зеленський поганий, а тому потрібно голосувати за Порошенка як за менше зло, або ж не голосувати ні за кого", – розмірковує Фесенко. Він також не виключає, що у Порошенка "будуть збивати явку" серед молоді різними розважальними заходами у день голосування.