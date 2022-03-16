Микола Жирнов: Оточити Київ – це не виграти битву за Київ. Перемога буде за нами

Російські окупанти вже три тижні безуспішно намагаються підійти до української столиці. За цей час Київ встиг зміцнитися, щоби дати сильну відсіч ворожим військам. Для організації надійної оборони міста президент призначив головою військової адміністрації столиці генерал-майора Збройних Сил України Миколу Жирнова. У бліц-інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, як Київ готується відбиватися від окупантів.

– Зараз на дві доби в столиці ввели комендантську годину. Чому виникла така потреба?

– Рішення тривалості комендантської години приймає командувач оборони Києва. Це рішення виходить із оцінки обстановки, яка склалася та завдань, які плануються виконати. Ця інформація є закритою і не підлягає для коментування. Єдине можу сказати, що сплановані серйозні заходи щодо знищення ДРГ противника та інших сил окупантів, які хочуть оволодіти Києвом. Ми працюємо на випередження.

Для особового складу сил Територіальної оборони, а також тих, які несуть службу на блок-постах, опорних пунктах, хто патрулює місто – ніяких змін немає, вони працюють у штатному режимі і відповідно до визначених завдань. Для цивільного населення потрібно набратись терпіння і з метою своєї безпеки виконувати вимоги військової адміністрації.

– Як Київ готується давати відсіч російським військам? Маю на увазі ту інформацію, яку можна говорити публічно.

– Як я зазначав раніше, сили наших військ з кожним днем зростають. Оснащення та озброєння нарощується. Навколо Києва і в Києві створено велике угрупування військ, побудована система оборонних рубежів, районів та позицій, облаштовані різного роду загородження, включаючи мінно-вибухові, облаштовані сюрпризи для тих, хто хоче зайти в місто. Створена система вогневого ураження, протиповітряної оборони, а також матеріально-технічного забезпечення. Накопичені, створені запаси боєприпасів, продовольства, медикаментів, які забезпечують введення довготривалої оборони.

Київ готовий до оборони від окупантів (фото: УНІАН)

При районних радах міста формують і набирають додаткові добровольчі загони Територіальної оборони, які на даний час проходять підготовку та отримують завдання по обороні Києва. Додаткова мобілізація не планується, тому що сьогодні достатньо людей, які записуються як добровольці до лав сил оборони. Тому можна з упевненістю сказати, що військовим командуванням вжито всіх необхідних заходів для оборони міста.

– Наскільки близько війська окупанта зараз підібралися до міста?

– Довкола Києва тривають битви. Це Ірпінь, Буча, Гостомель, Димер, Іванків, Баришівка. Обстріли цих районів не мають системності та наносяться від відчаю та безсилля переламати хід боїв. Окупант може воювати тільки із беззахисним цивільним населенням.

Із дій ворога можна зробити висновок, що топтання на місці з постійними втратами деморалізували його. Вже протягом тижнів окупант не може підібратися ближче до столиці. Ми його зупинили. І по деяким напрямкам наші Збройні сили перешли до наступу.

– Чи є зараз у Києві ДРГ?

– Так, на території області та міста діють диверсійно-розвідувальні сили противника. Але силами оборони їх затримують та знешкоджують. На даний момент затримано 105 осіб, які підозрюються в диверсійних діях. Всіх підозрілих ми відслідковуємо і відразу приймаємо відповідні заходи.

– Які напрямки в області ви зараз вважаєте найбільш загрозливими для Києва з точки зору намагань ворога прорватися до столиці?

– Уже протягом трьох тижнів оперативна обстановка на підступах до Києва не змінилась. Найнебезпечнішими напрямками були і залишаються Житомирський, Вишгородський та Броварський. Там постійно тривають бої. Противник намагається переламати хід боїв, завоювати наступальну ініціативу. Як наслідок: захопити всі основні магістралі на підступах та оточити Київ.

Завдяки стійкості та героїзму наших військ, готовності чинити спротив, свій задум противник реалізувати не може. Більше того скажу, професійними та активними діями наші воїни нанесли серйозних втрат угрупуванням на цих напрямках. Як результат, противник втратив наступальну ініціативу, деморалізований, а їхні підрозділи потребують відновлення, перегрупування та матеріально-технічного забезпечення.

Керівник військової адміністрації Києва Микола Жирнов (фото: пресслужба)

– Раніше була інформація про те, що на території Київської області на столицю рухається чи то 64-, чи то 60-, чи то 40-кілометрова колона російських військ. У вас є інформація, де зараз ця колона, чи є вона взагалі і який її реальний масштаб?

– На цю колону було нанесено ураження і вони перейшли до оборони. Кожного дня вони зазнають втрати від сил оборони і від тих сил, які вночі їх бʼють. Тому вони намагаються зробити перегрупування, поповнити втрати особового складу, відремонтувати техніку і забезпечити логістику.

– Якщо ми порівняємо систему ППО у Києві в перший день і сьогодні, вона стала міцнішою?

– Система протиповітряної оборони – це одна із важливих складових побудови оборони Києва. На даний час визначені сили та засоби, які виконують завдання. Відповідно до замислу керівника оборони, для них визначені вогневі позиції. З кожним днем збільшується кількість як особового складу, який виконує дані завдання, так і озброєння. Це як вітчизняні зразки, так і зарубіжні, які ми отримали як матеріально-технічну допомогу.

Це можна бачити по тому, скільки знищено російських ракет та авіації. Тому сьогодні літаки над Києвом вже не літають. Вони знають, що їх чекає розгром з усіх вулиць і кварталів.

– Станом на зараз ви бачите загрозу оточення чи прориву окупантів до столиці?

– По-перше, потрібно мати війська, які зможуть це завдання виконати. А по-друге, потрібно мати війська, які зможуть оточити місто та провести штурм. Оточити Київ – це не виграти битву за Київ.

Всі комунальні служби міста готові в повному обсязі виконувати свої завдання. Ми готові дати жорстку відповідь противнику, готові обороняти місто до останньої краплі крові. Нам відступати нікуди, це наше серце, це наша столиця.

Морально-психологічний стан військ як ніколи високий, люди готові віддати всю свою лють за спалені міста, розстріляних дітей ворогу. Ми без сумніву віримо в нашу перемогу, перемога буде за нами.