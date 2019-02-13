Робота МОЗ вже більше тижня заблокована, - Супрун

Супрун вимагає, що суддя терміново оголосив рішення

Больше недели работа Министерства здравоохранения является заблокированной. Об этом на брифинге под зданием Окружного административного суда Киева сообщила отстранена от должности и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Больше недели работа министерства является заблокированной. Мы воспринимаем это как попытку затянуть процесс и отсрочить принятие важного решения для украинцев. А также как атаку на правительство, президента и Министерство здравоохранения. Мы требуем, чтобы судья срочно объявил решение, чтобы знать как нам дальше действовать", - сказала она.

По ее словам, сегодня состоится заседание правительства, куда она направится после брифинга.

"Пациенты, которые требуют лекарств и пациенты, которые нуждаются в операциях за рубежом, не могут ждать пока суд примет решение. У нас есть вспышка кори. У нас есть на складах вакцины для военных частей. Мне сейчас не разрешено подписывать приказы, чтобы развозить эти важные вакцины", - добавила Супрун.

Суд еще не вынес решения по ходатайству об отмене определения, которым Ульяне Супрун было запрещено выполнять обязанности министра здравоохранения и таким образом заблокировал работу министерства.

Отметим, что судья по делу Супрун не выходит из совещательной комнаты уже третий день. В Окружном административном суде Киева объяснили, почему судья Сергей Каракашьян до сих пор находится в совещательной комнате и сказали, что причина в объеме материалов.

Напомним, 5 февраля 2019 года суд запретил Уляне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины.