Робота МОЗ вже більше тижня заблокована, - Супрун

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Супрун вимагає, що суддя терміново оголосив рішення

Більше тижня робота міністерства охорони здоров’я є заблокованою. Про це на брифінгу під будівлею Окружного адміністративного суду Києва повідомила відсторонена від посади в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

"Більше тижня робота міністерства є заблокованою. Ми сприймаємо це як спробу затягнути процес та відтермінувати прийняття важливого рішення для українців. А також як атаку на уряд, президента та міністерство охорони здоров’я. Ми вимагаємо, щоб суддя терміново оголосив рішення, щоб знати як нам далі діяти", - сказала вона.

За її словами, сьогодні відбудеться засідання уряду, куди вона попрямує після брифінгу.

"Пацієнти,які потребують ліків і пацієнти, які потребують операцій закордоном, не можуть чекати поки суд прийме рішення. У нас є спалах кору. Ми маємо на складах вакцини для військових частин. Мені зараз не дозволено підписувати накази, щоб розвозити ці важливі вакцини", - додала Супрун.

Суд досі не виніс рішення щодо клопотання про скасування ухвали, якою Уляні Супрун було заборонено виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я і в такий спосіб заблокував роботу міністерства.

Відзначимо, суддя по справі Супрун не виходить з дорадчої кімнати вже третій день. В Окружному адміністративному суді Києва пояснили, чому суддя Сергій Каракашьян досі перебуває у нарадчій кімнаті і сказали, що причина у об'ємі матеріалів.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року суд заборонив Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень Міністра охорони здоров'я України.