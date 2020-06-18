Рабінович: влада цілеспрямовано знищує Україну

Фото: Вадим Рабінович (zagitty.com.ua)

Він також зазначив, що "нова програма уряду ніякого відношення ні до людей, ні до країні не має"

Голосування народних депутатів від монобільшості говорять про те, що влада продовжує приймати тільки лобістські закони.

Про це заявив народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович.

"Тому наша партія з нетерпінням чекає сьогоднішнього засідання. Ми хочемо знати відповідь на питання, яке рішення прийняли "Слуги народу" - вести нашу країну в нікуди разом з програмою Кабміну і Шмигаля, або ж вони усвідомили, що зробили чергову кадрову помилку і прем'єр-міністр має піти?" - заявив Рабинович.

Він також зазначив, що "нова програма уряду ніякого відношення ні до людей, ні до країні не має".

"Ця програма тої території, яку завоював Міжнародний валютний фонд. Я не пам'ятаю, щоб Україну хтось завойовував, але влада підписала акт капітуляції держави Україна перед нікому не відомим ворогом! Ми продаємо землю, людей, вбиваємо медицину й освіту на догоду МВФ", - додав Рабінович.

На його думку, влада займається цілеспрямованим знищенням України, і це комусь потрібно.

"Заходу Україна потрібна в якості плацдарму для силового зіткнення з Росією, а ще наша земля і працьовиті люди, які будуть працювати на них з ранку до вечора", - резюмував Рабинович.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що Кабінет міністрів передав на розгляд до Верховної ради оновлену програму діяльності уряду.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 4 червня відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів.

Раніше повідомлялося, що програму діяльності Кабінету міністрів не підтримала половина комітетів Ради.

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Автор: РБК-Україна