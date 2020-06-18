Рабинович: власть целенаправленно уничтожает Украину

Фото: Вадим Рабинович (zagitty.com.ua)

Он также отметил, что "новая программа правительства никакого отношения ни к людям, ни к стране не имеет"

Голосования народных депутатов от монобольшинства говорят о том, что власть продолжает принимать только лоббистские законы.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович.

"Поэтому наша партия с нетерпением ждет сегодняшнего заседания. Мы хотим знать ответ на вопрос, какое решение приняли "Слуги народа" - вести нашу страну в никуда вместе с программой Кабмина и Шмыгаля, или же они осознали, что совершили очередную кадровую ошибку и премьер-министр должен уйти?" - заявил Рабинович.

Он также отметил, что "новая программа правительства никакого отношения ни к людям, ни к стране не имеет".

"Эта программа той территории, которую завоевал Международный валютный фонд. Я не помню, чтобы Украину кто-то завоевывал, но власть подписала акт капитуляции государства Украина перед никому не известным врагом! Мы продаем землю, людей, убиваем медицину и образование в угоду МВФ", - добавил Рабинович.

По его мнению, власть занимается целенаправленным уничтожением Украины, и это кому-то нужно.

"Западу Украина нужна в качестве плацдарма для силового столкновения с Россией, а еще наша земля и работящие люди, которые будут пахать на них с утра до вечера", - резюмировал Рабинович.

Напомним, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что Кабинет министров передал на рассмотрение в Верховную раду обновленную программу деятельности правительства.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 4 июня отправила на доработку Программу деятельности Кабинета министров.

Ранее сообщалось, что программу деятельности Кабинета министров не поддержала половина комитетов Рады.

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Автор: РБК-Украина