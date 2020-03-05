Рабінович: влада продовжує курс на затягування війни

Фото: Вадим Рабінович (zagitty.com.ua)

На думку нардепа, новий склад уряду веде до розколу в суспільстві

Новий склад Кабінету міністрів України підтверджує, що влада взяла колишній курс на затягування війни. Про це заявив народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович, передає РБК-Україна.

"Не розумію, про що думає наша влада, у мене таке враження, що вони поставили хрест на світі, хочуть заморозити конфлікт на Донбасі, тому що люди, які хочуть миру, і повернути Донбас не стануть підвищувати Вадима Пристайка до віце-прем'єра", - заявив Рабинович.

Нардеп бачить в цьому шлях, який веде до розколу в суспільстві.

"Я не бачу в новому уряді жодної професійної людини. І, на жаль, "Слава Україні" їм не допоможе. Я пишаюся своєю країною, але я хотів би пишатися ще й процвітаючою країною з проіндексованими пенсіями. А якщо пенсіонери залишаться пограбованими, то ці правителі - такі ж злодії, як і попередні", - резюмував Рабінович.

Нагадаємо, раніше Вадим Рабінович заявив, що "Опозиційна платформа - За життя" підтримає відставку генерального прокурора України Руслана Рябошапки.

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада Україна не задоволена відсутністю підозр від Офісу генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, що новим генеральним прокурором України замість Руслана Рябошапки може стати нардеп Сергій Іонушас.