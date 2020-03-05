Рабінович: ми будемо голосувати за відставку Рябошапки

Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

Рабінович переконаний, не має значення, чи винесуть "недовіру" Рябошапці

"Опозиційна платформа - За життя" підтримає відставку генерального прокурора України Руслана Рябошапки. Про це заявив народний депутат та співголова партії Вадим Рабінович в кулуарах Верховної ради, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, голосування має відбутися у четвер, 5 березня, під час позачергового засідання Верховної Ради України, на якому буде розглядатися питання про висловлення недовіри генеральному прокурору України Руслану Рябошапці.

"Результат його роботи полягає в тому, що посадки відсутні, реальні справи відсутні, прокуратура заполітизована, професійні кадри знищені, а звіти відправляють в посольство США, замість того, щоб звітувати перед власним народом", - заявив Рабінович.

Нардеп вважає, якщо сім'я генпрокурора живе у Франції, то його перебуває тут можна порівняти з "підробітками багатьох українців за кордоном".

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада Україна не задоволена відсутністю підозр від Офісу генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, що новим генеральним прокурором України замість Руслана Рябошапки може стати нардеп Сергій Іонушас.