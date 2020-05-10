Рабінович: якщо в Україні забудуть про День перемоги, нас чекає реванш фашизму

Фото: Вадим Рабінович (zagitty.com.ua)

Нардеп закликав не забувати про День перемоги

Якщо в Україні забудуть про День перемоги, країну чекає реванш фашизму, але більшість українців продовжують відзначати 9 травня, хто б не намагався зменшити його значимість. Про це заявив народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович в ефірі на телеканалі "112 Україна", передає РБК-Україна.

"Для людей, які пройшли війну, які втратили близьких, які бачили війну, День перемоги - це свято, звичайно ж, "зі сльозами на очах". Безумовно, 9 травня - це свято і для тих, хто чув про війну від своїх батьків або читали про них в книгах. Адже саме в цей день фашизм, який загрожував всьому світу, радянські солдати остаточно "ввігнали в домовину". І мільйони людей віддали свої життя, полягли в землю, мільйони втратили свої сім'ї, війна зламала життя і все заради того, щоб перемогти фашизм", - написав Рабінович.

Рабінович впевнений, що для всіх нащадків переможців 9 травня - це велике свято, "знам'я якого ми повинні продовжувати нести".

"Якщо ми про нього забудемо, то фашизм підніме голову, як це часто буває в нашій країні. Звичайно, я можу зрозуміти нащадків переможених - їм дуже не подобається 9 травня. Але тоді скажіть чесно: "Ми - нащадки фашизму і хочемо фашизм", - сказав нардеп.

Водночас, політик розуміє, чому зменшується відсоток молодих людей, які вважають День перемоги великим святом.

"Я не довіряю нашим, місцевим соціологам, як і не довіряю влади. Я от, наприклад, читав дослідження однієї соціологічної служби, яка заявила, що 59% українців хочуть безстрокового продовження карантину, щоб ні в якому разі не виходити на вулицю, не запускати виробництво, і взагалі "партії підтримують рішення уряду...". Як в це можна повірити?" - сказав Рабінович.

На його думку, коли проходить час і старшому поколінню важко донести істину про минулі події, у дітей буде вироблятися зовсім інше бачення проблеми.

"Масова обробка свідомості (особливо за останні шість років), і зараз, коли викладач виходить з каструлями на голові, дає про себе знати. Але ми в цьому теж винні! Ми програємо свою війну, тому що в наших підручниках влада називає героїв не героями, а героями називають вбивць", - додав Рабінович.

Нагадаємо, святкування Дня перемоги у цьому році співпало з періодом карантину через спалах коронавірусу. В Кабміні прийняли рішення про скасування всіх масових заходів 9 травня, щоб не ризикувати здоров'ям громадян.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція Києва на День перемоги оформила чотири адміністративні протоколи, в цілому заходи пройшли без суттєвих порушень.