Рабінович: Україна повинна перестати погоджуватися на умови МВФ

Фото: Вадим Рабінович (zagitty.com.ua)

Народний депутат також наполягає на тому, що Україна не може обслуговувати цей борг

Меморандум України та МВФ являє собою лише фінансовий документ. В першу чергу, необхідно перевірити його нову версію, щоб всі розуміли, про що насправді йде мова.

Про це заявив народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович.

"Для початку необхідно перевірити нову версію меморандуму України з МВФ. Меморандум України та МВФ - це лише фінансовий документ, але якимось чином влада завжди примудряється туди вписати відмова від індексації пенсій, допускає скорочення лікарів і вчителів", - вважає нардеп.

Народний депутат також наполягає на тому, що Україна не може обслуговувати цей борг.

"Я вважаю, що українці не повинні це терпіти, і держава, сплачуючи борги, аж ніяк не підтверджує свій суверенітет", - зазначає він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликає уряди змінити вид підтримки компаній, що зіткнулися з труднощами під час коронакризи. Фонд радить орієнтуватися на інвестиції в акціонерний капітал, а не на кредитування.

У своєму останньому прогнозі фонд очікує, що до 2020 року світовий ВВП скоротиться на 4,9% у порівнянні з 3,0%, що прогнозувалися у квітні.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.