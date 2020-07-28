ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Рабинович: Украина должна перестать соглашаться на условия МВФ

Киев, Вторник 28 июля 2020 16:01
Рабинович: Украина должна перестать соглашаться на условия МВФ
Фото: Вадим Рабинович (zagitty.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Народный депутат также настаивает на том, что Украина не может обслуживать этот долг

Меморандум Украины и МВФ представляет собой лишь финансовый документ. В первую очередь, необходимо проверить его новую версию, чтобы все понимали, о чем на самом деле в нем идет речь.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович.

"Для начала необходимо проверить новую версию меморандума Украины и МВФ. Меморандум Украины и МВФ - это лишь финансовый документ, но каким-то образом власть всегда умудряется туда вписать отказ от индексации пенсий, допускает сокращение врачей и учителей", - считает нардеп.

Народный депутат также настаивает на том, что Украина не может обслуживать этот долг, "делая всех граждан страны нищими на десятилетия вперед".

"Я считаю, что украинцы не должны это терпеть, и государство, выплачивая долги, уж никак не подтверждает свой суверенитет", - отмечает он.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) призывает правительства изменить вид поддержки компаний, столкнувшихся с трудностями во время коронакризиса. Фонд советует ориентироваться на инвестиции в акционерный капитал, а не на кредитование.

В своем последнем прогнозе фонд ожидает, что в 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9% по сравнению с 3,0%, прогнозировавшимися в апреле.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины РабиновичМВФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь