МВФ закликав уряди змінити антикризову підтримку економіки

Фото: головний економіст МВФ Гіта Гопінат (imf.org)

Компанії можуть вийти з кризи з дуже великим борговим тягарем

Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликає уряди змінити вид підтримки компаній, що зіткнулися з труднощами під час коронакризи. Фонд радить орієнтуватися на інвестиції в акціонерний капітал, а не на кредитування.

Про це заявила головний економіст МВФ Гіта Гопінат, повідомляє агентство Reuters.

Гопінат сказала, що враховуючи масштаб шоку, все більше компаній можуть ставати неплатоспроможними, оскільки протягом багатьох місяців будуть фіксувати зниження виручки.

"Оскільки виникає серйозне питання неспроможності компаній, державна підтримка повинна більшою мірою виглядати як інвестиції в акції, а не збільшення боргів. В іншому випадку, ми отримаємо велику кількість фірм, які виходять з кризи з величезними борговими зобов'язаннями", - заявила вона.

Гопінат наголосила, що відновлення світової економіки буде "вкрай нерівномірним і вкрай невизначеним", закликавши країни продовжувати приймати агресивні заходи бюджетно-фінансового і грошово-кредитного стимулювання для підтримки своїх економік.

У той час як зростання цін на продовольство в деяких країнах прискорився, загальна споживча інфляція, швидше за все, залишиться низькою в більшості регіонів світу, оскільки втрата робочих місць буде стримувати зростання заробітної плати, сказала Гопінат.

"Ми побоюємося, що інфляція буде надто низькою, а не занадто високою", - сказала вона.

МВФ розглядає поточну рецесію як гірший з часів Великої депресії 1930-х років.

У своєму останньому прогнозі фонд очікує, що до 2020 року світовий ВВП скоротиться на 4,9% порівняно з 3,0%, що прогнозувалися у квітні.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.