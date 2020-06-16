Рабінович різко розкритикував новий варіант програми уряду

Нова програма уряду нічим не відрізняється від попередньої. Попри обіцянки, влада і далі збирається підвищувати тарифи, скорочувати кількість шкіл і лікарень.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в інтерв'ю "112 каналу".

"Програма Кабміну така ж, як і прем'єр. Так, у ній стало більше на три сторінки тексту, ніж в попередньому варіанті, а ще з'явилися картинки, і тепер це просто маленька цидулька, де написані передвиборні обіцянки "Слуг народу", які ніхто виконувати не буде. Її вони знову подали на розгляд Верховної ради. В результаті ми отримали, що "слуги" просто не зможуть відмовитися від пунктів власної програми й вчинити так, як вчинили з попереднім варіантом "програми" Кабміну – не затвердити її у всіх комітетах", - заявив Рабинович.

Співголова "Опозиційної платформи - За життя" зазначає, що він "не схожий на людину, яка бажає нещастя власній країні", тому програму уряду підтримувати не буде.

"Напишіть чесно, що країна Україна завойована і "віддана на поталу" Міжнародному валютному фонду і Соросу. МВФ вбиває наші перспективи – це ж всім зрозуміло", - додав Рабінович.

На його думку, "люди, які сьогодні керують країною", не розуміють, куди потрапили, і не знають, що з цією владою робити.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що Кабінет міністрів передав на розгляд до Верховної ради оновлену програму діяльності уряду.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 4 червня відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів.

Раніше повідомлялося, що програму діяльності Кабінету міністрів не підтримала половина комітетів Ради.