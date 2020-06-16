Рабинович резко раскритиковал новый вариант программы правительства

Новая программа правительства ничем не отличается о предыдущей. Несмотря на обещания, власть и дальше собирается повышать тарифы, сокращать количество школ и больниц.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в интервью "112 каналу".

"Программа Кабмина такая же, как и премьер. Да, в ней стало больше на три страницы текста, чем в предыдущем варианте, а еще появились картинки, и теперь это просто маленькая цидулька, где написаны предвыборные обещания "Слуг народа", которые никто выполнять даже не будет. Ее они снова подали на рассмотрение Верховной рады. В результате мы получили, что "слуги" просто не смогут отказаться от пунктов своей собственной программы и поступить так, как поступили с предыдущим вариантом "программы" Кабмина – не утвердить ее во всех комитетах", - заявил Рабинович.

Сопредседатель "Оппозиционная платформи - За життя" отмечает, что он "не похож на человека, который желает несчастья собственной стране", поэтому программу правительства поддерживать не будет.

"Напишите честно, что страна Украина завоевана и "отдана на съедение" Международному валютному фонду и Соросу. МВФ убивает наши перспективы – это же всем понятно", - добавил Рабинович.

По его мнению, "люди, которые управляют страной сегодня", не понимают, куда попали, и не знают, что с этой властью делать.

Напомним, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что Кабинет министров передал на рассмотрение в Верховную раду обновленную программу деятельности правительства.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 4 июня отправила на доработку Программу деятельности Кабинета министров.

Ранее сообщалось, что программу деятельности Кабинета министров не поддержала половина комитетов Рады.