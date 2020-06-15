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Рабінович закликав відправити у відставку уряд Шмигаля

Новини » Політика     15.06.2020 - 20:52
Рабінович закликав відправити у відставку уряд Шмигаля
Фото: Вадим Рабінович (zagitty.com.ua)

Нардеп зазначив, що ні Порошенко, ні Янукович, ні Тимошенко - ніхто не брав кредити під такі умови, під які взяла вже нова влада.

Народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович вважає уряд Дениса Шмигаля - найгіршим в історії України, і закликав його відправити у відставку.

Про це Рабинович заявив на брифінгу у Верховній раді.

Він також нагадав, що вже давно подав на розгляд Верховної ради законопроект про кримінальну відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок, який, на його думку, є ключовим для подальшого розвитку політичної системи нашої країни.

"Якщо ви ознайомитеся з 30 пунктів програми партії "Слуга народу", яку вони продемонстрували торік, то побачите, що лише один пункт виконаний - вони прийшли до влади! А решта, на жаль, немає", - сказав нардеп.

Нардеп також зазначив, що ні Порошенко, ні Янукович, ні Тимошенко - ніхто в житті не брав кредити під такі умови, під які взяла вже нова влада.

"Тарифи будуть підвищуватися кожні три місяці, поки весь народ не виїде з країни. Землю продадуть іноземцям остаточно. У Раду вже поданий законопроект, за яким за допомогою судів в українців будуть відбирати будинки і квартири за борги по ЖКГ, а самі боржники не зможуть навіть покинути країну", - додав політик.

Рабінович переконаний, завдяки співпраці з МВФ судова система України стає залежною, а Національний банк і НАБУ стануть "придатком міжнародних організацій".

"Уряд Шмигаля - найгірше уряд в історії України, він має бути відправлений у відставку. А "слуг" пора зупиняти. І як раз місцеві вибори покажуть реальну розстановку сил в країні", - резюмував Рабінович.

Додамо, у "Слуги народу" розповіли про стосунки з Кабміном Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, у середині минулого місяця голова комітету з питань фінансів Данило Гетьманцев заявив, що зараз не стоїть питання відставки уряду.

РБК-Україна писало, що Рада відправила на доопрацювання програму діяльності Кабміну.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниРабіновичМВФ
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