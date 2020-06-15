Рабінович назвав "переворотом" намагання влади зірвати місцеві вибори

Влада може готувати зрив місцевих виборів, які призначені на жовтень цього року. В такому випадку, вибори можуть відбутися в березні 2021 року.

Про це заявив народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович.

"Звертаюся до керівників усіх депутатських груп і фракцій парламенту. Звертаюся до народу України. "Опозиційній платформі - За життя" стало абсолютно точно відомо, що в Кабміні прийнято рішення про зрив місцевих виборів, які призначені на жовтень цього року",- заявив парламентарій.

За словами народного депутата, влада може скористатися пандемією коронавірусу і перенести вибори на березні 2021 року, нехтуючи Конституцією України.

Рабинович також звернувся до всіх представників політичних партій.

"Плани влади зірвати проведення місцевих виборів – це, безумовно, є найстрашнішим злочином проти Конституції України. Тому всі політичні партії повинні об'єднатися для того, щоб не допустити реалізацію цього ганебного плану «слуг народу», об'єднуватися і бути пильними, щоб не допустити спробу державного перевороту в країні", - зазначив Рабінович.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.

Згідно з рішенням ЦВК, проголосувати на виборах можна буде без зареєстрованого місця проживання.

Зазначимо, у Києві та Дніпрі "Слуга народу" вирішила вдатися до нестандартних рішень при виборі кандидатів на мери міст.