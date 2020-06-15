Рабинович назвал "переворотом" попытку власти сорвать местные выборы

Власть может готовить срыв местных выборов, которые назначены на октябрь этого года. В таком случае, выборы могут состояться в марте 2021 года.

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович.

"Обращаюсь к руководителям всех депутатских групп и фракций парламента. Обращаюсь к народу Украины. "Оппозиционной платформе - За життя" стало совершенно точно известно, что в Кабмине принято решени о срыве местных выборов, которые назначены на октябрь этого года", - заявил парламентарий.

По словам народного депутата, власть может воспользоваться пандемией коронавируса и перенести выборы на марте 2021 года, пренебрегая Конституцией Украины.

Рабинович также обратился ко всем представителям политических партий.

"Планы власти сорвать проведение местных выборов – это, безусловно, является самым страшным преступлением против Конституции Украины. Поэтому все политические партии должны сплотиться для того, чтобы не допустить реализацию этого позорного плана «слуг народа», объединяться и быть бдительными, чтобы не допустить попытку государственного переворота в стране", - отметил Рабинович.

Напомним, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

Согласно решению ЦИК, проголосовать на выборах можно будет без зарегистрированного места жительства.

Отметим, в Киеве и Днепре "Слуга народа" решила прибегнуть к нестандартным решениям при выборе кандидатов на мэры городов.