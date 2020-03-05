Разумков відкрив позачергове засідання Ради в четвер

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ході засідання нардепи розглянуть постанову про недовіру генпрокурору Рябошапці

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков у четвер, 5 березня, відкрив позачергове засідання парламенту, у ході якого буде розглянуто постанову про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, в залі зареєструвалися 311 нардепів.

"Пропозиція про висловлення недовіри генеральному прокурору внесена від 158-ми народних депутатів України. Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного ...питання про висловлення недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту заявив, що позачергове засідання парламенту триватиме десь від 1,5 до 2 годин. За його словами, процедура розгляду питання про висловлення недовіри генпрокурору досить тривала.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що сьогодні парламентарії не будуть призначати нового генерального прокурора.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент у четвер розгляне висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапка. Позачергове засідання заплановано на 18:30.

Додамо також, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада України незадоволена відсутністю підозр від Офісу генерального прокурора.

Варто також додати, що вже стали відомі основні претенденти на посаду генпрокурора. Одним з кандидатів на посаду розглядається діюча в.о. глави Держбюро розслідувань Ірина Венедиктова, про що РБК-Україна повідомило джерело в керівництві фракції "Слуга народу".

За словами співрозмовника агентства, першим варіантом є народний депутат Сергій Іонушас.