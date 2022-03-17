Qualcomm перестав продавати процесори компаніям з Росії

Американський виробник Qualcomm перестав продавати процесори в Росію. Компанія прийняла таке рішення у зв'язку з російською агресією проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на старшого віцепрезидента зі зв'язків з держорганами компанії Нейта Тиббитса.

"Це неправильно. Qualcomm закликав до мирного врегулювання (збройної агресії РФ - ред.) в Україні", - написав Тіббітс. Топменеджер додав, що Qualcomm зробила пожертвування організаціям, що надають допомогу і підтримують українців. За його словами, аналогічні внески зробили і співробітники компанії. "Ми дотримуємося санкцій і законів США і не продаємо продукцію російським компаніям", - підкреслив Тіббітс, відповідаючи на пост міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.