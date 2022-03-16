ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Санкції проти Росії: США і союзники запустили групу для арешту активів

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 16 березня 2022 17:22
Санкції проти Росії: США і союзники запустили групу для арешту активів Фото: Мінфін США (flickr com)
Автор: Сергей Новиков

США та їх союзники через війну Росії проти України дали старт роботі міжнародної цільової групи, яка працюватиме над пошуком і арештом активів російських еліт та олігархів. А також над їх кримінальним переслідуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Повідомляється, що сьогодні пройшли переговори в рамках створення цієї міжнародної робочої групи. До неї увійдуть представники Мінфінів, Мін'юстів та Міністерств внутрішніх справ наступних країн:

  • США
  • Австралія
  • Канада
  • Німеччина
  • Японія
  • Великобританія
  • Франція
  • Інші країни Євросоюзу

Цільова група буде використовувати всі повноваження для збору та обміну інформацією з метою введення санкцій, заморозки активів, конфіскації майна та кримінального переслідування російських олігархів і представників еліт.

Мінфін США зазначає, що ця робота вже принесла плоди, оскільки за останні три тижні було заарештовано низку судів російських фізичних і юридичних осіб, які перебувають під санкціями. Вартість заарештованих яхт оцінюється в сотні мільйонів доларів.

"Ми вже працюємо з міжнародними партнерами над заморожуванням і конфіскацією майна, що належить російським олігархам, які перебувають під санкціями по всьому світу. Ми будемо продовжувати роботу, щоб вжити всіх необхідних заходів проти тих, чиї злочинні дії дозволяють російському уряду продовжувати несправедливу війну проти України", - зазначив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Італія заарештувала комплекс будівель на Сардинії, який частково належить російському олігарху Петру Авену.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Санкції проти Росії Війна Росії проти України
NEWS
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
DAILY
Микола Жирнов: Оточити Київ – це не виграти битву за Київ. Перемога буде за нами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Микола Жирнов: Оточити Київ – це не виграти битву за Київ. Перемога буде за нами