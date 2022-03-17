ru ua
Чт, 17 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Qualcomm перестал продавать процессоры компаниям из России

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 17 марта 2022 04:13
Qualcomm перестал продавать процессоры компаниям из России Фото: производитель процессоров Qualcomm прекратил продажи российским компаниям (twitter.com/real_DRN)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Американский производитель Qualcomm перестал продавать процессоры в Россию. Компания приняла такое решение в связи с российской агрессией против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего вице-президента по связям с госорганами компании Нейта Тиббитса.

"Это неправильно. Qualcomm призвал к мирному урегулированию (вооруженной агрессии РФ - ред.) в Украине", - написал Тиббитс.

Топ-менеджер добавил, что Qualcomm сделала пожертвования организациям, оказывающим помощь и поддерживающих украинцев. По его словам, аналогичные взносы сделали и сотрудники компании.

"Мы соблюдаем санкции и законы США и не продаем продукцию российским компаниям", - подчеркнул Тиббитс, отвечая на пост министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Напомним, ранее США с союзниками запустили международную целевую группу, которая будет заниматься поиском и арестом российских активов по всему миру.

Война России против Украины продолжается 22-й день. Что происходит на фронтах и ситуация в городах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война России против Украины Санкции
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами