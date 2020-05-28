Пилова буря в Україні буває один раз на 10 років, - синоптик

Фото: пилова буря у Києві (РБК-Україна)

Пилова буря не зможе вплинути на відновлення авіасполучення в країні

Синоптик запевнив, що в Україні тільки один раз на 10 років буває пилова буря. В Українському гідрометцентрі говорять, що пилова буря не зможе вплинути на відновлення авіасполучення в країні.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

Як він розповів, планують забезпечити метеорологічне обслуговування цивільної авіації, щоби пасажири відчували себе безпечно. За його словами, в обов'язки гідрометцентру входить прогнозування погодних умов, що буде потрібне в разі загрози того чи іншого явища і вони будуть складені.

"Вплине це на авіацію чи ні? У всякому разі, пилова буря точно не вплине. Тому що вона буває в Україні один раз на 10 років. Такої пилової бурі не буде в найближчі 10 років", - заявив він.

Додамо, пилова буря - це атмосферне явище, яке характеризується перенесенням великих кількостей пилу, часток ґрунту, піщинок у повітрі висотою до декількох метрів. Буря призводить до значного погіршення горизонтальної видимості - від декількох кілометрів до декількох десятків метрів.

Нагадаємо, цього року в Києві спостерігалась пилова буря, яка була зумовлена зміною клімату.

Якраз в цей період в Чорнобильській зоні спалахнули масштабні лісові пожежі, дим яких поширився і в Києві.

Тоді в Міністерстві охорони здоров'я просили людей не відкривати вранці вікна і не виходити на вулицю.

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Автор: Анастасия Светлевская