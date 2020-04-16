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Пилова буря у Києві не пов'язана з пожежами в Чорнобилі, - ДСНС

Новини » Суспільство     16.04.2020 - 22:24
Пилова буря у Києві не пов'язана з пожежами в Чорнобилі, - ДСНС
Фото: пилова буря у Києві (РБК-Україна)

Радіаційний фон у Києві та області в нормі

Пилова буря у Києві не пов'язана з лісовими пожежами у Чорнобильській зоні відчуження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За словами очільника ДСНС Миколи Чечоткіна, пилова буря, яка сьогодні накрила Київ та сусідні області, не пов'язана з переміщенням повітряних мас з Чорнобильської зони. Він додав, що радіаційний фон в Києві та області в нормі.

"Пилова буря, яка спостерігалася сьогодні у Київській області, була викликана посиленням вітру до 20-25 метрів на секунду, який мав західних напрямок. Цим вітром підіймалися верхні шари грунту та переміщувалися в атмосферному повітрі. Це явище жодного відношення до переміщення повітряних мас із Чорнобиля не має. Ніякої хімічної та радіаційної загрози це явище не несе", - пояснив керівник ДСНС.

Нагадаємо, вдень 16 квітня Київ накрила пилова буря. Зазначалося, що таке погодне явище у Києві зумовлене змінами клімату. Погана видимість, зумовлена бурею, спричинила масштабну автомобільну аварію. Рух на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин перекрито в обох напрямках.

Крім того, через сильний вітер стався обвал частини тимчасової конструкції на Подільському мосту. Сам міст не було пошкоджено. У КМДА заявили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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