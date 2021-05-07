Пятов вирішив піти зі збірної України і розповів, коли це станеться

Голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов заявив про завершення кар'єри у збірній України. Він розповів, що піде з національної збірної після завершення Євро-2020.
Про це йшлося в інтерв'ю футболіста телеканалам "Футбол 1/2/3".
Пятов підтвердив, що планує відправитися на Євро-2020 у складі національної збірної, але після завершення турніру він піде з команди.
У національній збірній Пятов виступає ще з 2006 року. За цей час легендарний голкіпер зіграв 96 матчів за збірну України, взявши участь у Чемпіонаті світу 2006 року, а також Євро-2012 та Євро-2016.
Нагадаємо, минулого тижня головний тренер української збірної Андрій Шевченко оголосив розширений склад на зборах перед Євро-2020.
Пізніше у склад національної збірної викликали ще одного гравця - Коноплянку, який зараз проходить процес реабілітації після травми.
Додамо, нещодавно футбольний клуб "Шахтар" попрощався з Тайсоном. Бразилець завершив контракт з "гірниками" та вирішив перейти до клубу на батьківщині.