RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Пятов вирішив піти зі збірної України і розповів, коли це станеться

Автор: Дмитро Левицький

Голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов заявив про завершення кар'єри у збірній України. Він розповів, що піде з національної збірної після завершення Євро-2020.

Про це йшлося в інтерв'ю футболіста телеканалам "Футбол 1/2/3".

Пятов підтвердив, що планує відправитися на Євро-2020 у складі національної збірної, але після завершення турніру він піде з команди.

У національній збірній Пятов виступає ще з 2006 року. За цей час легендарний голкіпер зіграв 96 матчів за збірну України, взявши участь у Чемпіонаті світу 2006 року, а також Євро-2012 та Євро-2016.

Нагадаємо, минулого тижня головний тренер української збірної Андрій Шевченко оголосив розширений склад на зборах перед Євро-2020.

Пізніше у склад національної збірної викликали ще одного гравця - Коноплянку, який зараз проходить процес реабілітації після травми.

Додамо, нещодавно футбольний клуб "Шахтар" попрощався з Тайсоном. Бразилець завершив контракт з "гірниками" та вирішив перейти до клубу на батьківщині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Збірна УкраїниспортФутбол