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Завтра у Києві та Миколаївській області відбудеться пробне ЗНО: що потрібно знати

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П'ятниця 14 травня 2021 11:10
Завтра у Києві та Миколаївській області відбудеться пробне ЗНО: що потрібно знати Фото: пробне ЗНО 15 травня відбудеться в Києві та Миколаївській області (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Завтра, 15 травня, в Києві та Миколаївській області відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Його перенесли через посилення карантину.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Тестування розпочнеться об 11:00, допуск до пунктів проведення пробного ЗНО триватиме з 10:15 до 10:50. Учасників, які запізнилися, до пункту проведення пробного ЗНО не допускатимуть.

Для допуску до пунктів тестування учасникам потрібно мати:

  • оригінал документа, за яким вони реєструвалися для участі в пробному ЗНО;
  • запрошення-перепустку;
  • засоби індивідуального захисту – маски (зокрема, виготовлені самостійно) або респіратор.

Майбутнім абітурієнтам такоє рекомендують мати при собі дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також (за бажанням) прозору пляшку з питною водою, антисептик для рук.

Нагадаємо, до 18 травня в Україні триває реєстрація на додаткову сесію ЗНО.

Раніше повідомлялося, що у Сумах, Черкасах, Хмельницькому і Кропивницькому продовжили термін навчального року для школярів. Заняття проходитимуть в червні.

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