Завтра у Києві та Миколаївській області відбудеться пробне ЗНО: що потрібно знати

Завтра, 15 травня, в Києві та Миколаївській області відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання . Його перенесли через посилення карантину.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України .

Тестування розпочнеться об 11:00, допуск до пунктів проведення пробного ЗНО триватиме з 10:15 до 10:50. Учасників, які запізнилися, до пункту проведення пробного ЗНО не допускатимуть.

Для допуску до пунктів тестування учасникам потрібно мати:

оригінал документа, за яким вони реєструвалися для участі в пробному ЗНО;

запрошення-перепустку;

засоби індивідуального захисту – маски (зокрема, виготовлені самостійно) або респіратор.

Майбутнім абітурієнтам такоє рекомендують мати при собі дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також (за бажанням) прозору пляшку з питною водою, антисептик для рук.