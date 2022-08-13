Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 російських окупантів. Загалом РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже близько 43 400 своїх військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, навіть якщо військам РФ вдасться суттєво відремонтувати мости на півдні окупованої України, вони залишаться ключовою вразливістю. Оскільки наземне забезпечення кількох тисяч їхніх військ на західному березі, ймовірно, залежить лише від двох понтонних пунктів переправи.

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