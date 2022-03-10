У Чернігівській області українські бійці відбили у окупантів 10 танків та ЗРК
Українські бійці у Чернігівській області відбили у російських окупантів 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ" у Facebook.
Сьогодні у Чернігівській області в українських військових відбувся бій з окупантами.
"Військові частини та підрозділи оперативного командування "Північ" продовжують захищати свою землю, рідних та близьких від "асвабадітелєй" найкращої, з їхніх слів, армії. Сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК "Північ" відбувся бій із переважаючими силами противника", – йдеться у повідомленні.
Також у результаті цього бою в окупантів вдалося відбити 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину.
Раніше ми повідомляли, що українські військові звільнили від загарбника населений пункт під Черніговом.
Також ми писали, що у Чернігові перебої з водопостачанням.
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