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У Чернігівській області українські бійці відбили у окупантів 10 танків та ЗРК

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Чернігівська область, Четвер 10 березня 2022 19:31
У Чернігівській області українські бійці відбили у окупантів 10 танків та ЗРК Українські бійці відбили у окупантів 10 танків (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Тетяна Самарук

Українські бійці у Чернігівській області відбили у російських окупантів 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ" у Facebook.

Сьогодні у Чернігівській області в українських військових відбувся бій з окупантами.

"Військові частини та підрозділи оперативного командування "Північ" продовжують захищати свою землю, рідних та близьких від "асвабадітелєй" найкращої, з їхніх слів, армії. Сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК "Північ" відбувся бій із переважаючими силами противника", – йдеться у повідомленні.

Також у результаті цього бою в окупантів вдалося відбити 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину.

Раніше ми повідомляли, що українські військові звільнили від загарбника населений пункт під Черніговом.

Також ми писали, що у Чернігові перебої з водопостачанням.

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