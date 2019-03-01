За п'ять років війни на Донбасі загинули 13 тис. українців, - Турчинов

Із числа загиблих 3 тис. - українські військовослужбовці

За пять лет война на Донбассе унесла жизни 13 тыс. украинцев. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СНБО.

Турчинов отмечает, что около 3 тыс. погибших - это украинские военнослужащие.

"За пять лет война унесла жизни 13 тысяч украинцев, около 3-х тысяч из них - военнослужащие. Это страшные цифры, но не они определяют опасную демографический кризис в нашей стране", - сказал Турчинов.

В то же время, по официальным данным ООН, с апреля 2014 до конца 2018 года на Донбассе погибли от 12,8 тыс. до 13 тыс. людей. Из них 4 тыс. - украинские военные, 5,5 тыс. - представители вооруженных формирований, а также 298 пассажиров сбитого рейса MH17 (большинство из погибших - граждане Нидерландов).

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас вполне реальна угроза полномасштабной войны с Россией. Он отметил, что проводятся военные подготовки противника вблизи государственной границы Украины в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и в анексованому Крыму.

РБК-Украина писало, что на Генассамблее ООН Порошенко отмечал, что Украина рассчитывает на усиление давления на Россию мировым сообществом с целью выполнения взятых на себя обязательств и прекращения военных действий на Донбассе.