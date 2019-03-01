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Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    01.03.2019 - 08:32
Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових
Ілюстративне фото (facebook.com/28brigade)

Бойовики 13 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

За минулу добу, 28 лютого, в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не постраждав жоден український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора противник 13 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, в тому числі в районі Широкиного, Лебединського, Водяного, Гнутового, Троїцького, Шумів, Попасної, Золотого і хутора Вільний.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає ... За даними розвідки, 28 лютого було ліквідовано одного і поранено трьох окупантів. Крім того, знищено чотири одиниці озброєння і військової техніки противника, в тому числі самохідну артилерійську установку і протитанковий ракетний комплекс", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі уточнили, що з ранку супротивник не відкривав вогонь.

Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі контрольні пункти на лінії розмежування з 1 березня, переходять на весняний графік роботи.

Відзначимо, раніше в ОБСЄ закликали поліпшити пропускну здатність КПВВ на Донбасі.

 

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Теми: Новини ООС
Новини України Донбасобстрелбойовики
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