Порошенко: санкції повинні мотивувати РФ припинити війну на Донбасі

Фото: Даля Грібаускайте, Анджей Дуда, Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко закликав світову спільноту посилити тиск на Росію

Україна розраховує на те, що світове співтовариство посилить тиск на Росію з метою виконання взятих на себе зобов'язань та припинення воєнних дій на Донбасі. Про це президент заявив у ході робочого візиту до Польщі, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Порошенко.

За його словами, санкції проти РФ повинні мотивувати країну-агресора припинити війну на Донбасі.

"Я розраховую на посилення тиску на РФ, в тому числі і через санкційні механізми. Тому що санкції - це не відповідальність Росії. Санкції - це механізм для того, щоб мотивувати Росію сісти за стіл переговорів, виконувати взяті на себе зобов'язання, припинити війну", - сказав Порошенко.

Президент наголосив, що заклик до Росії припинити бойові дії - означає наступ миру. Він також нагадав, що "Росія є країною-агресором. Росія вторглася на нашу територію. Росія вбиває українців на українській землі".

Крім того, президент Литви Даля Грібаускайте у ході конференції також підкреслила важливість продовження політики санкцій проти країни-агресора.

Нагадаємо, президенти України Петро Порошенко, Польщі Анджей Дуда та Литви Даля Грібаускайте відвідали спільний українсько-польсько-литовське військовий підрозділ ЛитПолУкрбриг.

Додамо, що сьогодні Порошенко 22 лютого прибув у Польщу. Очікується, що Порошенко візьме участь у церемонії закладки пам'ятної капсули під будівництво пам'ятника блаженному священномученику отцю Омеляну Ковчу. Зокрема, президент підпише пам'ятний акт про початок будівництва пам'ятника, який буде вкладено в капсулу і вмурований у фундамент майбутнього монументу. Планується виступ глави держави перед учасниками церемонії.