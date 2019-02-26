Порошенко назвав цілком реальною загрозу повномасштабної війни з РФ

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За словами президента, РФ нарощує військовий потенціал поблизу кордонів з Україною

Президент України Петро Порошенко заявив, що наразі цілком реальною є загроза повномасштабної війни з Росією. Про це він заявив під час виступу у Міністерстві оборони 26 лютого, повідомляє РБК-Україна.

Порошенко наголосив, що Росія жодним чином не відмовилася від можливості досягти своїх цілей в Україні збройним шляхом.Також президент зазначив, що РФ розгортає нові військові з’єднання поблизу наших кордонів, нарощуючи потенціал для можливого вторгнення.

"Вважаю, що загроза повномасштабної війни є цілком реальною, особливо у світлі нинішніх військових приготувань противника поблизу державного кордону України в Смоленській, Воронезькій, Бєлгородській, Ростовській областях та в анексованому Криму", - сказав Порошенко.

Також він зазначив, що на потенційно загрозливих напрямках проведено нарощування відповідних угруповань військ. Посилено систему протиповітряної оборони та збільшено авіаційний парк та бойовий склад зенітних ракетних військ.

Нагадаємо, Порошенко під час виступу на Генасамблеї ООН допустив, що Російська Федерація розпочне повномасштабну війну проти України.

Крім того, президент наголошував, що Україна розраховує на те, що світове співтовариство посилить тиск на Росію з метою виконання взятих на себе зобов'язань та припинення воєнних дій на Донбасі.