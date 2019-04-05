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НАЗК склало протокол на Вілкула

Новини » Суспільство    05.04.2019 - 15:15
НАЗК склало протокол на Вілкула
Фото: Олександр Вілкул (РБК-Україна)

Нардеп вніс на розгляд ВРУ депутатський запит за наявності конфлікту інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду 6-х протоколів про адмінправопорушення двох народних депутатів Олександра Вілкула та Вадима Кривохатька. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

У НАЗК зазначають, що нардепи внесли на розгляд ВРУ депутатські запити за наявності конфлікту інтересів.

"Вказані діяння містять ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 172-7 КУпАП", - повідомили у НАЗК.

Крім того, складено два протоколи стосовно голови Іванівської РДА Одеської області Віктора Лобача, який водночас був головою ФГ "Ваюд" та СФГ "Тілець", метою яких є одержання прибутку.

Нагадаємо, 22 березня Вілкула викликали в НАЗК для дачі пояснень та при наявності підстав для складання протоколів про адміністративні правопорушення.

Раніше повідомлялось, НАЗК прийняло рішення про початок проведення повних перевірок наступних 100 декларацій топ-чиновників.

 

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