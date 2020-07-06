П'ять міст Донецької області залишаться без води через аварію трубопроводу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місцевих жителів закликали зробити необхідний запас води

Через аварію трубопроводу п'ять міст Донецької області залишаться без води. Водопостачання в Дружківці, Костянтинівці та частково в Торецьку буде зупинено, у Слов'янську і Краматорську обмежать подачу води.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

За його словами, стався прорив на ділянці магістрального водоводу діаметром 140 см між другим та третім підйомами Другого донецького водопроводу.

Кириленко попросив місцевих жителів зробити необхідний запас води.

"Ремонтні бригади вже виїхали на місце. Про хід ремонту та строки його завершення буде повідомлено, як тільки ремонтники оцінять масштаб аварії", - написав глава області.

Нагадаємо, раніше у Києві відключили гарячу воду у 2,6 тисячі будинків на два тижні у зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань тепломереж.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Чернівецькій області кілька сіл відключили від газопостачання у зв'язку з негодою.

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Автор: Артур Родивилов